السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير العدل بجمهورية جزر القمر المتحدة



جدة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجدة اليوم، معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية وحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر المتحدة محمد حسين علي جمل الليل، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي في جمهورية جزر القمر المتحدة.

وأوضح الوزير آل الشيخ ، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- تفتح آفاق التعاون وتقدم الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم اتساقًا مع رسالتها السامية وريادتها للعالم الإسلامي، منوهًا بالعلاقات المتميزة بين المملكة وجزر القمر في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي.

من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية بجزر القمر، أن العلاقة مع المملكة تعد علاقة أخوية قائمة على أساس متين، مقدمًا الشكر على الدعم الذي تلقاه بلاده من المملكة في مختلف المجالات, مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة في خدمة العمل الإسلامي بجزر القمر.

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17:52ت م

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