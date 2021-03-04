السعودية اليوم / متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن عدد متلقي لقاح

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في المنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضًا في الحالات الحرجة، مؤكدًا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر وإسترازينيكا في الوقت الحالي, مبينًا أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين المملكة ولله الحمد (369613) حالة بإضافة (336) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7602845 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2046344 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28557611 عبر مركز 937 , كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13829692) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

// انتهى //

17:24ت م

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الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن عدد متلقي لقاح كورونا (كوفيد-19) تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات, مثمنًا لجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة.وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في المنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضًا في الحالات الحرجة، مؤكدًا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر وإسترازينيكا في الوقت الحالي, مبينًا أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر.وأعلن العبدالعالي تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين المملكة ولله الحمد (369613) حالة بإضافة (336) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7602845 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2046344 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28557611 عبر مركز 937 , كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13829692) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.// انتهى //17:24ت م0166

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