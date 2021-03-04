السعودية اليوم / المغرب تقرر تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء كورونا



الرباط 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

قررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي حتى 10 أبريل المقبل لمواجهة تفشي وباء

وأوضح بيان للحكومة ان هذا القرار يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19".

// انتهى //

17:23ت م

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الرباط 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي حتى 10 أبريل المقبل لمواجهة تفشي وباء كورونا وأوضح بيان للحكومة ان هذا القرار يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19".// انتهى //17:23ت م0165

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