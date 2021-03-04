السعودية اليوم/ "دور قيادات المدارس في تطبيق حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي" لقاء بتعليم الأحساء



الأحساء 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

افتتح مدير تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، اليوم، اللقاء الافتراضي لقادة وقائدات مدارس المحافظة، تحت عنوان ( دور قيادات المدارس في تطبيق حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي ) .

واستعرضت خلال اللقاء أدوار قيادات المدارس في تطبيق دليل حوكمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، وأهمية متابعة قيادات المدارس اليومية لحسابات المدرسة، لافتةً إلى أهمية مراجعة التغريدات قبل نشرها في الحسابات، وتعريف تلك الحسابات بأنشطة وجهود المدراس , وأبرز الملاحظات التي تم رصدها على المدارس في وسائل التواصل، مبيناً بعض الخطوات التي من شأنها تحسين العمل في الحسابات، والجوانب القانونية الصادرة من إدارة الإعلام في وزارة التعليم الخاصة بالتصوير في المدارس، أو تصوير الطلاب والطالبات .

// انتهى //

17:07ت م

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