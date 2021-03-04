شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة تقنية كبيرة تشهدها المملكة.. «أبشر» و«صحتي» و«توكلنا» خير دليل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشهد المملكة طفرة تكنولوجية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ساعدتها على التعامل الجيد مع جائحة كورونا في ظل التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد في عدة مجالات، وكذلك الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، واستطاعت أن تحقق نتائج مبهرة خلال العام المنصرم.

ونجحت مؤسسات المملكة في تطوير العديد من التطبيقات التي مثلت طفرة قوية في إتمام التعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين على حد السواء، أبرزها تطبيق “أبشر” التابع لوزارة الداخلية، وتطبيق “صحتي” و”توكلنا” المعنيين بإدارة أزمة جائحة كورونا من الناحية الطبية والتنظيمة.

منصة أبشر

إن منصة أبشر ليست مشروعا كغيره مـن المشاريع، بل كانت حلماً متكامل الأركان وإيذاناً بالانتقال إلى عصـر الحكومة الإلكترونية، ووعداً تحقـق بانتهـاء عصـر التعاملات الورقيـة.

وخلال مسيرة منصة أبشر منذ إطلاقها، قدمت أكثر من 279 خدمة إلكترونية استهدفت ما يزيد عن 20 مليون مستخدم مفعل.

وعلى الصعيد العملي، فإن منصة أبشر عملت على تحقيق عدد من الإنجازات لرفـع مستوى الأداء الحكومي للخدمات المقدمة للجمهور وسبل الراحة للمستفيدين، إضافة إلى الوصول لأقصى مسـتويات الأمن المعلوماتي، المتمثلة في:

– زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية، وتحسين الاتصالات الداخلية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

– الوفاء بمتطلبات المواطنين وتوقعاتهم، وتحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات، وكذلك مساندة برامج التطور الاقتصادي، وتتيح منصة أبشر أفـراد الخدمـات مصنفـة حسـب القطاعـات المشـاركة فـي تقديـم الخدمـة.

الخدمات الإلكترونية التفاعلية عبر أبشر

الخدمة توفّر الخدمة الإلكترونية الزمن الكلي بياناتي 24 /7 240 ثانية التحقق من صلاحية الهوية 24 /7 60 ثانية طلب موعد 24 /7 120 ثانية الأحقية بالحج 24 /7 120 ثانية خدمة تقدير 24 /7 4 أيام الإبلاغ عن مفقود 24 /7 180 ثانية تحسين 24 /7 3 أيام طلب بدل فاقد 24 /7 14 يوما تحديث العنوان 24 /7 180 ثانية

طريقة التسجيل في أبشر

يجب على الشخص الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية، من خلال الرابط التالي: https://www.moi.gov.sa .

ثم القيام بالنقر على زر تسجيل مستخدم جديد، من خلال أعلى يسار الصفحة بجوار خدمات أبشر.

بعد الدخول يجب عليك تعبئة بيانات التسجيل الخاصة بك في الموقع وهي:

كتابة رقم الهوية المكون من 10 أرقام في البطاقة الوطنية، أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني.

كتابة البريد الإلكتروني من جديد للتأكيد.

اختيار اللغة التي ترغب في التعامل بها على الموقع، من خلال النقر على السهم لعرض اللغات المتوفرة في الموقع.

كتابة رقم الجوال الخاص بك، ويجب عدم استخدامه في أي من التعاملات الآخرى حسب شروط التسجيل.

النقر على علامة بجانب (أقر بأني إطلعت على شروط التسجيل وأوافق عليها ) وذلك عقب الاطلاع وقرأت الشروط .

عقب التأكد من كتابة البيانات السابقة بطريقة صحيحة يجب عليك النقر على زر موافق للتأكيد.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، سوف يرسل لك الموقع رمز تأكيد التسجيل على رقم الجوال الخاص من خلال رسالة نصية (SMS) , الذي تم كتابته في الخطوات السابقة .

بعد تأكيد التسجيل سوف ينقلك النظام إلى صفحة تأكيد طلب التسجيل وكتابة كافة البيانات التالية:

كتابة رمز التأكيد الذي تم ارساله على الجوال.

كتابة رقم الهوية او رقم الإقامة.

الضغط على زر (موافق) .

وعقب الانتهاء سوف ينقلك النظام إلى صفحة إنشاء الحساب لكتابة البيانات التالية:

كتابة اسم المستخدم في الموقع.

كتابة كلمة السر والتي يجب أن تحتوى على حروف كبيرة وألا تقل عن 8 حروف، ويكون بها رقم كبير من أجل تجنب اختراقها.

يجب كتابة كلمة السر من جديد من أجل التأكيد على صحتها والتي يجب أن تكون للكمة السر في الخانة السابقة.

اختيار سؤال سري من خلال النقر على السهم في الخانة.

يجب الإجابة على السؤال السري المتواجد في الخانة السابقة.

بعد الانتهاء يجب النقر على زر موافق.

عقب الانتهاء من كافة الخطوات الماضية من إنشاء الحساب، سوف يقوم النظام الإلكتروني لأبشر بفتح صفحة رسالة تفيد بتأكيد هوية المستخدم، حيث يجب على المستخدم تفعيل الحساب من خلال تعبئة نموذج التفعيل، ثم العمل على تقديمه في مركز التفعيل، والتي يمكنها معرفتها من خلال أقرب فرع من خلال النقر على (مراكز التفعيل , ليتم عرضها للمستخدم في نفس هذه الرسالة) .

تطبيق توكلنا

يعد تطبيق توكلنا دليل آخر على حدوث طفرة تكنولوجية في المملكة وهو من أهم التطبيقات التي تطلب الجهات الرسمية والخاصة تفعيلها لدخول مقراتها؛ وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

التسجيل حال عدم وجود حساب أبشر

أوضح تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة كيفية تفعيل الحساب على التطبيق حال عدم وجود حساب على منصة “أبشر”.

وأبان تطبيق توكلنا أن من ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين أو المقيمين عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا”، وبعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بتوكلنا.

إنشاء واستعادة كلمة المرورك في توكلنا

شرحت إدارة تطبيق “توكلنا” طريقة إنشاء وإستعادة كلمة المرور لمستخدمي التطبيق، في ظل اشتراط الوزارات والجهات الحكومية والمولات التجارية تحميل التطبيق لدخول مقارها.

وقالت إدارة التطبيق إنه لإنشاء كلمة المرور يشترط ما يلي:

– يجب ألا تقل عن 8 خانات

– رقم واحد (على الأقل)

– حرف صغير واحد (على الأقل)

– حرف كبير واحد (على الأقل)

– لغة الإدخال يجب أن تكون الإنجليزية

كما شرحت الإدارة طريقة استعادة كلمة المرور والتي تمثلت خطواتها في:

– اضغط على نسيت كلمة المرور بعد فتح صفحة الدخول الرئيسية للتطبيق.

– ادخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

– ادخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك.

– ادخل كلمة المرور الجديدة التي يجب أن تتكون من رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام، ثم ادخل تأكيد كلمة المرور الجديدة.

تطبيق صحتي

أكدت وزارة الصحة على أهمية التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، ومتابعة الحالة الصحية، حيث يتيح تطبيق صحتي العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين ومن بينها التسجيل والحجز لأخذ لقاح كورونا، وكذلك معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد حسب الفئات المستهدفة.

و “صحتي” هو تطبيق يتيح تقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، كما يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفيروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية.

ويتيح التطبيق أيضا احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي، هذه المنصة يتم تقديمها بإشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية امتدادًا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها.

نصيحة الوزير

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا المستجد .

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس”.

التسجيل في صحتي

أوضح المختص التقني سعد الضاوي طريقة حجز موعد للحصول على تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر تطبيق “صحتي”.

وذكر “الضاوي” في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر” أن تطبيق “صحتي” أضاف خياراً جديداً لحجز التطعيم، وبالضغط عليه يتم تسجيل اسم الفرد الراغب في تلقي اللقاح، أو أحد من أفراد أسرته.

وأوضح أنه عقب ذلك ستظهر مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان المسجل لديه أمراض مزمنة وغيرها، ثم تصل رسالة نصية لتأكيد الطلب.

خدمات تطبيق صحتي

أما الخدمات المتاحة على التطبيق فهي عديدة من بينها ما يلي:

– حجز موعد لفحص فيروس كورونا (COVID-19).

– خدمة الاستشارات عن بعد.

– البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات الموفرة للدواء.

– عرض الإجازة المرضية.

– عرض الوصفة الإلكترونية.

– حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية.

– إضافة وتسجيل التابعين.

– تسجيل المؤشرات الحيوية.

– نتائج الفحص المدرسي.

وأوضحت وزارة الصحة أيضا أن التطبيق يتيح البحث عن الأدوية بكل سهولة، ودعت وزارة الصحة، لتحميل تطبيق “صحتي” والذي يتيح سهولة البحث عن الأدوية ومعرفة أسعارها والصيدليات التي يتواجد فيها.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “لا داعي لعناء البحث عن الأدوية في الصيدليات، حمل تطبيق صحتي لتتمكن من البحث باسم الدواء ومعرفة توفره في الصيدليات وسعره وعدد من المعلومات الأخرى”.