شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبحث التعاون مع وزير العدل بجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجدة اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية وحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر المتحدة محمد حسين علي جمل الليل، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي في جزر القمر المتحدة.

وأوضح الوزير آل الشيخ ، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- تفتح آفاق التعاون وتقدم الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم اتساقًا مع رسالتها السامية وريادتها للعالم الإسلامي، منوهًا بالعلاقات المتميزة بين المملكة وجزر القمر في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي.

من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية بجزر القمر، أن العلاقة مع المملكة تعد علاقة أخوية قائمة على أساس متين، مقدمًا الشكر على الدعم الذي تلقاه بلاده من المملكة في مختلف المجالات, مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة في خدمة العمل الإسلامي بجزر القمر.