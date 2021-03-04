شكرا لقرائتكم خبر عن "المعجب" يوجه بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الخميس جولاته التفقدية لمقرات النيابة العامة في منطقة المدينة المنورة، بزيارة فرع النيابة العامة بالمدينة ودوائر النيابة في محافظة ينبع ومحافظة العلا، ورافقه خلالها وكيل النيابة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى برؤساء الدوائر ومدراء الأقسام، ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، وأكد على ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وقال المعجب في كلمة لمنسوبي النيابة العامة في محافظتي العلا وينبع: إن النيابة العامة إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى تعمل بحيوية وتسارع لتحقيق مستهدفات رؤية بلادنا ٢٠٣٠ وعلينا جميعاً أن نكون في المستوى المأمول لمواكبة هذه النهضة المباركة. وفي قادم الأيام ستشهد المناطق السياحية في المملكة ومنها محافظة ينبع ومحافظة العلا توافد آلاف الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة لمشاهدة جمال الطبيعة والمشاريع العصرية التي دشنتها بلادنا، ما يستوجب الاستعداد التام والتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة وجميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة التي تحظى بدعم ومتابعة ولاة الأمر حفظهم الله.

وتُعدّ هذه الجولة امتداداً للجولات التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأها بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران.