شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تذبذب منحنى الإصابات .. وعدد المطعمين تجاوز المليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لا يمكن لمن أخذ اللقاح مخالطة المصابين

• تعافي 336 من كورونا و375 إصابة جديدة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي بأن الصحة‬ لا تزال ترصد تذبذب في المنحنى وأنها تتابعه باستمرار وحذر ، وهو ما تلاحظه في الحالات الحرجة أيضاً، مذكراً الجميع بالمزيد من الحذر والتقيد بالاحترازات الوقائية.

وأوضح بأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوقيد – 19 تجاوز عددهم أكثر من مليون شخص ، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة، ومنها مراكز تعطي اللقاحات للأفراد وهم داخل سياراتهم. مقدماً شكره الجزيل لجميع الجهات التي شاركت في إعطاء هذا اللقاح والتي ضربت أروع المثل في التعاون في مواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر واسترازينيكا كلقاحين معتمدين في الوقت الحالي، مبيناً أنه لا يمكن لمن أخذ اللقاح مخالطة المصابين، فهذا الأمر يعد خطير وقد يعرضه للمخاطر.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (369613) حالة بإضافة (336) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً. لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7602845 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2046344 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 28557611 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13829692) فحص مخبري دقيق.