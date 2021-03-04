تسريبات جديدة عن هواتف آيفون 13.. 5 مفاجأت من "أبل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تسريبات جديدة عن مفاجأة لعشاق هواتف آيفون المنتظر أن تطلقها أبل خريف العام الجاري، أهمها أن الهواتف قد نطرح بسعات تخزين هائلة.

كشف المحلل الشهير مينج تشو كو، خبير أسواق التكنولوجيا، بعض التفاصيل عن مواصفات هواتف آيفون المنتظر أن تطلقها أبل خريف العام الجاري.

وبالرغم من تغيير عملاق التكنولوجيا الأمريكية لأسلوبه في تقديم المنتجات خلال العام الماضي بسبب كورونا، حيث لم يشهد مؤتمرها في سبتمبر/أيلول الماضي ولأول مرة منذ 8 سنوات تقديم جيل جديد من هاتف آيفون، ولكن من المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.



وبحسب تشو كو فإن أبل تتحضر في سبتمبر/أيلول المقبل للكشف عن مجموعة من هواتف "آيفون-13"، والتي ستتميز بعض نماذجها بذواكر تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابيت.





وأوضح أن هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max من المجموعة الجديدة ستأتي بشاشات LTPO OLED ترددها يعادل 120 هيرتزا، كما قد تعمل هذه الأجهزة مع تقنيات " LTPO" التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن أن بطارياتها ستكون أكبر سعة من هواتف أبل الحالية، والإطار المخصص للكاميرا الأمامية على شاشاتها سيكون أصغر حجما.

4 طرازات

ووفقا للتسريبات فسوف تضم مجموعة هواتف أبل القادمة 4 طرازات، طراز سيحصل على شاشة بمقاس 5.4 بوصة، وطرازات بشاشات 6.1 بوصة، والرابع بشاشة 6.7 بوصة، كما ستجهز هذه الأجهزة بمنافذ Lightning للشحن ونقل البيانات، وبعضها سيزود بموديمات Qualcomm Snapdragon X60 التي ستمكنها من العمل مع شبكات 5G.





ويتوقع أن تحصل هواتف iPhone 13 Pro على كاميرا أساسية محدثة ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها تتميز بفتحة F / 1.8، وتعمل مع خاصية الضبط التلقائي للصورة.

هواتف آيفون تضع أبل في الصدارة

مع إطلاق هواتف آيفون العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف، استعادت أبل صدارة مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال الربع الأخير من 2020.

وبحسب دراسة حديثة، للمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت "أبل" على "سامسونج" في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة.



وباعت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام.

وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17,1 % إلى 20,8 %.

وتقدمت المجموعة الأمريكية على منافستها الكورية الجنوبية سامسونج التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020، وتلتهما الشركات الصينية الثلاث شاومي (43,4 مليونا) وأوبو (34,3 مليونا) وهواوي (34,3 مليونا أيضا).