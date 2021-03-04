أردوغان بعيون الأتراك.. أداء سيئ وشعبية متآكلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عيون الأتراك يتجلى انعكاس أداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتبرز نتائج سياساته التي دفعت نحو تآكل شعبيته ونفاذ رصيده الشعبي.

استطلاع تركي جديد، كشف عن عدم رضا نحو نصف الشعب على طريقة إدارة نظام أردوغان للبلاد.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، أجرى الاستطلاع شركة "متربول" التركية للدراسات والأبحاث، خلال فبراير/شباط الماضي، وأعلنت نتائجه اليوم الخميس.



وأظهرت نتائج الاستطلاع رفض 47.8 % من المشاركين فيه لطريقة نظام أردوغان في إدارة البلاد، مقابل موافقة 46%.

النتائج نفسها أوضحت أن 9.9 % من المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، و28.3 % من مؤيدي حليفه حزب الحركة القومية، لا يقبلون بأردوغان رئيسًا لتركيا.

ودأبت استطلاعات الرأي التي تجريها شركات أبحاث تركية، خلال الآونة الأخيرة، على الكشف عن تهاوي شعبية أردوغان وحزبه الحاكم، على خلفية فشله في إدارة البلاد، وإخراجها من الأزمات التي تعيش فيها.

في المقابل، ترتفع أسهم المعارضة التركية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعمها، بعد أن نجحت في إثبات نجاحها فيما فشل فيه أردوغان ونظامه.

مؤشرات تمنح مراقبين قناعة بأن تركيا قد تتجه في أي وقت لإجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2023، في خطوة قد ترسم نهاية أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية".