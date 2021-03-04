شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تسليم مباني الجهات في مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اجتماعاً تنسيقياً صباح اليوم (الخميس) بمقر مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي الجديد على طريق ⁧‫(مكة⁩ ⁧‫- جدة⁩) السريع، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي واللواء عبدالعزيز المسعد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق ووكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس زهير سقاط وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة ومندوبين من وزارة المالية ووزارة النقل تمهيداً لقرب انتهاء مشروع مركز الضبط الأمني، ومناقشة آلية تسليم المباني للجهات الأمنية والخدمية للبدء في تشغيلها وتجهيزها للاستفادة منها مع بدء افتتاح المشروع.

ويعد هذا المشروع النموذجي الذي يلبي الطموح واجهة معمارية حضارية وبصرية وأدائية لتصافح أبصار وقلوب القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسهم بالتيسير على القادمين لمكة المكرمة بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة كما روعي فيه أن يشتمل على عدد 16 مساراً مزودة بأحدث الأنظمة التقنية بهدف تقنين عملية فرز المركبات ومكاتب إدارية ومسجد ومبان نوعية وسكنية للعاملين لعدد من الأجهزة الأمنية والحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

الجدير بالذكر أن الهيئة أشرفت على تنفيذه وسرعة إنجازه خلال المدة المجدولة له، حيث جاء تنفيذ المشروع إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومتابعة واهتمام من نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والتي حرصت على تكاتف الجهود والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة والتي ساهمت في إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المتبع.