شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القريات يزور مركز لقاحات كورونا ويتلقى الجرعة الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر اليوم (الخميس) الموافق 1442/7/20 هـ الجرعة الأولى من لقاح كورونا وذلك خلال زيارته لمركز لقاحات كورونا بالمحافظة، بمركز صحي الرعاية الأولية بحي المزارع، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.

واستمع المحافظ إلى شرح عن التجهيزات والاستعدادات التي تم إجراؤها لاستقبال المستفيدين، وعن آلية استقبال المسجلين بتطبيق «صحتي» منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم، داعيًا الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

ويتكون المركز من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى منطقة حفظ وتحضير لقاح كورونا.