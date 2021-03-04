شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الشورى: تكريم ولي العهد من جامعة الدول العربية مستحق لتقديمه نموذجا ناجحا في مجال التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي أن منح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان شهادة درع «العمل التنموي العربي لعام 2021»، من جامعة الدول العربية، التي تسلمها نيابة عنه أمس (الأربعاء) وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة، يُعد تكريما عربيا مستحقا لتقديم سموه الكريم نموذجاً ناجحاً ومُلهماً في مجال التنمية الشاملة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بإطلاق الأمير محمد بن سلمان عددا من المشاريع التنموية الرائدة في كافة المجالات، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية والرياضية، التي تعد نقلة نوعية وحضارية في مجال التنمية الشاملة، ترسخ المكانة الكبيرة والمحورية للمملكة على الصعيد الإقليمي والعالمي.