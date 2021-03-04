شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السلمي يكشف عن الهدف من مركز العمليات الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير مركز العمليات الجمركية، عمار السلمي، إن الهدف من المركز هو تقليص مدة فسح البضائع لضمان تيسير حركة العمل الجمركي وحماية الأمن والمجتمع.

وأضاف عمار السلمي خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" تم استقطاب موظفين من جميع المنافذ تحت مسمى الموظف الشامل".

وأوضح أن الموظف الشامل هو الخبير الجمركي القادر على تنفيذ جميع إجراءات الفسح كتقييم البضائع الجمركية وتحديد السلع المقيدة وتمثيل التعريفة الجمركية وضمان استحقاق الإعفاءات من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات الغش التجاري.

وتابع:" عملنا في الفترة السابقة على تطوير كفاءة الموظف الشامل، وتقسيمهم إلى مستوى أعلى حسب القطاعات والصناعات التحويلية".