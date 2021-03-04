شكرا لمتابعة خبر عن ضبط محاولة تهريب أسماك من منشأة غير معتمدة لدى "الغذاء والدواء" في ميناء جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكن مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط محاولة تهريب أسماك مجمدة واردة من منشأة غير معتمدة ضمن الأصناف المسموح استيرادها لدى "الهيئة" داخل حاوية في ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت "الغذاء والدواء"، أنه أثناء إنجاز المهام اليومية للإرساليات الواردة والكشف عليها بالساحات الجمركية في الميناء، جرى رصد وجود أصناف من الأسماك داخل الحاوية مخبأة في آخر الحاوية، ولم يتم تسجيلها أو الإشارة إليها في وثائق الإرسالية, وتم رفض الإرسالية، وإيقاع الغرامة المالية المناسبة حسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية ونظام المخالفات المعتمد بذلك، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للجمارك بشأن مخالفة المنشأة بمحاولة إدخال البضائع بصورة غير نظامية، وذلك لتطبيق العقوبات المتعلقة بالتهرب الجمركي.

وحثت "الغذاء والدواء" المستهلكين على مراعاة عدد من الإرشادات عند شراء الأسماك المبرّدة، كأن تكون مغطاة بالثلج المجروش، ورائحتها طبيعية، وعيونها لامعة وشفّافة وغير غائرة، وأنسجتها تعود إلى وضعها الطبيعي عند الضغط عليها، وأن تكون الأسماك الكاملة وشرائحها صلبة القوام وخياشيمها حمراء اللون خالية من المواد اللزجة، ولا يظهر عليها أي تغير في اللون أو جفاف حول الأطراف.