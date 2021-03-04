شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يحذر مُتلقي لقاح كورونا من مخالطة المصابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا يُنصح بمخالطة من تلقى لقاح كورونا للمصاب بفيروس كورونا، حتى يمضي المخالط الفترة الزمنية المحددة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "لا يمكن لمن أخذ اللقاح مخالطة المصابين، فهذا الأمر خطير وقد يعرضه للمخاطر",مبينا أن عدم أخذ لقاح فيروس كورونا هي مغامرة وخطوة خطيرة، مضيفاً أن جميع اللقاحات في المملكة آمنة وفعالة، وليس هناك أفضلية للقاح دون آخر.

وأكد أنه لا صحة بأن الجسم يكون ضعيف بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مبيناً أن أكثر من مليون و100 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المملكة.

وأشار المتحدر الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه لا يزال يتم رصد تذبذبًا في منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، ويتم متابعته باستمرار وحذر.