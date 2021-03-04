وأوضحت أنه جرى إيقاف المقيم الهندي، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتبين أن الوافد الهندي صور فيديوهات لرجال الأمن أثناء أداء مهام عملهم في الميدان والنساء خلال إيصالهن والتباهي بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر.

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من ضبط مقيم هندي في العقد الثالث من العمر لنشره مقاطع فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

شكرا لمتابعة خبر عن تطور جديد في واقعة وافد صور النساء أثناء ركوبهن معه بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية