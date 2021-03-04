شكرا لمتابعة خبر عن تطور جديد في واقعة وافد صور النساء أثناء ركوبهن معه بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من ضبط مقيم هندي في العقد الثالث من العمر لنشره مقاطع فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أن الوافد الهندي صور فيديوهات لرجال الأمن أثناء أداء مهام عملهم في الميدان والنساء خلال إيصالهن والتباهي بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر.
وأوضحت أنه جرى إيقاف المقيم الهندي، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.