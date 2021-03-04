شكرا لمتابعة خبر عن موقف عصيب لأحد رجال الدفاع المدني تفاجأ بوفاة والده في حادث يباشره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تعرض أحد رجال الدفاع المدني بمحافظة سميراء لموقف عصيب إذ تبين له أن الحادث الذي يباشره توفي فيه والده وأصيبت شقيقتيه .

وفي التفاصيل ، فقد انتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث فور البلاغ عنه بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيح .

وبمجرد اقتراب رجل الدفاع المدني تعرف على السيارة وإذا به يجد والده متوفياً- رحمه الله - بعد الإصطدام بجمال سائبة تسببت في احتجازه بالسيارة بعد صدمة قوية ، كما كانت شقيقتيه مصابتين .

وتم نقل الفتاتين إلى مستشفى سميراء ثم مستشفى الملك خالد بحائل ، وحالتهما الآن مستقرة .