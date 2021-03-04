شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ "الخضير": تصنيع الحلويات على شكل حيوانات وطير حرام شرعاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حكم تصنيع الحلويات على شكل ذوات الأرواح كالأرانب ونحوها ، وكذلك تزيين الحلويات بهذه الأشكال والرسوم .

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير أن تصوير ذوات الأرواح محرم وجاء فيه الوعيد الشديد ويكلف المصور بأن يحي ما خلق فينفخ فيها الروح وليس بنافخ ، وأن أشد الناس عذاباً المصورون ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور .

وأضاف الشيخ عبد الكريم الخضير أن الصور المجسمة مجمع على تحريمها وأن هذا ليس من شكر النعمة سواء أكانت المجسمات على شكل طير أو حيوان أو إنسان .