شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تقديم طلب الاستعانة بالأكاديميين في جامعات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة التعليم، طريقة وآلية التقديم المتعلقة بطلب الاستعانة بعضو هيئة تدريس جامعة «مستشار»،.

وأضافت أنها وضعت عدة خطوات لتقديم الطلب، وأولها الدخول على الصفحة الرئيسية لبوابة جامعه من خلال الرابط التالي :أضغط هنا، ثم اختيار خدمة «مستشار».

وأضافت أنه بعد الدخول على الخدمة يتم اختيار «تسجيل جهة» من القائمة الفرعية، ثم ملء وإكمال البيانات المطلوبة.

ويتم بعد ذلك إرفاق ما يثبت أصل الجهة وخطاب التفويض وصورة هوية ممثل الجهة، وبعد تعبئة البيانات يتم النقر على أيقونة «إرسال»، ثم انتظار موافقة الوزارة.