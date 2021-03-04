شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تستغيث بـ"العنف الأسري" بعد تحرش شقيقها بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت فتاة في إحدى مناطق المملكة استغاثة لمركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، أكدت أنها تتعرض للتحرش من شقيقها .

وقالت الفتاة" 17 " عام في شكواها أن شقيقها يتحرش بها بالنظر واللمس وأنها اشتكت لوالدتها إلا أنها نهرتها ودافعت عن شقيقها .

وعلى الفور تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الفتاة وأكد على سرعة التدخل بمجرد استلام بيانتها .