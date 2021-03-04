شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الحدود الشمالية تعلن آلية اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحي الشهري بعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441 – 1442 هـ ، عن بعد لجميع المقررات النظرية .

كما وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية بعقد اختبارات المقررات العلمية والسريرية على حسب رؤية القسم الأكاديمي بالكلية سواء عن بعد أو حضورياً .

جاء ذلك بعد الإجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد بن يحى الشهري رئيس الجامعة لمتابعة تنظيم وعقد الإختبارات ، بما يتوافق مع تحذيرات وزارة الصحة حول جائحة كورونا وتعليمات وزارة التعليم حيال الخطة الدراسية والإختبارات .