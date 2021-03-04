شكرا لمتابعة خبر عن السجن 10 سنوات وغرامة بالملايين لمن يربي الحيوانات المفترسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتزم المركز الوطني لتنمية الحياه الفطرية بناء مركزي إيواء للحيوانات الفطرية في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لتصل إلى ثلاث مراكز للكائنات الفطرية .

وأكد المركز الوطني لتنمية الحياه الفطرية على منع وتجريم كل من يتاجر في كافة أنواع الحيوانات المفترسة مع حظر إستيرادها الأمر الذي يؤكد وجود مخالفات مع زيادة عدد الحيوانات المفترسة المستوردة رغم حظر الإستيراد .

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تطوير لمنظومة الإتجار وتشديد للرقابة ، لافتاً إلى أن عقوبة إيواء الحيوانات المفترسة تصل إلى 30 مليون ريال عرامة ، والسجن 10 سنوات ، وفقاً للعربية .