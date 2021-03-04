شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء في أجازة نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت ، معتدلة نهاراً باردة ليلاً برودة عادية

وقال الدكتور خالد الزعاق أن هناك رياح على أغلب المناطق ناية الأسبوع خاصةً المناطق الغربية بسبب وجود منخفض جوي على بلاد الشام والعراق .

وتابع خالد الزعاق أن غداً الجمعة تسشهد رياح شمالية بها برودة معتادة ، وأن المطلوب فقط أخذ الحذر من الهواء لمن سيخرج رحلات في هذين اليومين .