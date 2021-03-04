شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف استقبال العاملات المنزليات بمراكز إيواء وزارة الموارد البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إيقاف استقبال العاملات المنزليات الجديدات في مراكز الإيواء التابعة للوزارة.

ووجهت الوزارة، وفقا لـ"الوطن"، بإعداد خطة ترحيل للعاملات المنزليات، المتواجدات بالمراكز الإيوائية التابعة للوزارة.

وشددت على فروعها بإسناد جميع العاملات إلى مراكز الإيواء لإحدى الشركات المتعهدة في مدة أقصاها الأربعاء 18 / 8 / 1442، بجانب فرض غرامة 150 ريالا عن كل يوم في حال هروب العاملة.