شكرا لمتابعة خبر عن النقل: نعمل مع الصين لإنشاء جسر بري لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للنقل عن مساعي الهيئة لإنشاء جسر بري لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج العربي مرورا بالرياض.

وذكر، الدكتور رميح الرميح، أن هناك تحالف بين المملكة والصين من أجل تنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديد المناطق اللوجستية الجافة.

وأضاف أن المشروع يستهدف أيضا تطوير خط الدمام والرياض، وإنشاء منطقة لوجستية خارج منطقة الدمام، مع وجود خطة للمناطق اللوجستية.