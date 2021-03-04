تصاريح السفر الاستثنائية.. «الجوازات السعودية» تجدد التذكير بالخطوات والإجراءات

أعادت المديرية العامة للجوازات السعودية، تجديد التذكير بخطوات وإجراءات الاستفادة من خدمة تصاريح السفر الاستثنائية.

وكتبت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في تغريدة شاركتها في وقت سابق: «تعرف على خطوات خدمة (تصاريح السفر الاستثنائية) المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.. الجوازات في خدمتكم».

وحددت مديرية الجوازات طريقة وآلية وإجراءات الاستفادة من خدمة تصاريح السفر الاستثنائية؛ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

– الدخول على الحساب الشخصي في منصة أبشر.

– انقر على أيقونة «خدمة».

– اضغط على خيار «الجوازات».

– اختر مركز الرسائل والطلبات للجوازات (طلب جديد).

– حدد القطاع الحكومي المطلوب.

– اختر جهة إصدار التصريح من (تصاريح وزارة التعليم – تصاريح وزارة الصحة – تصاريح وزارة التجارة – تصاريح وزارة الرياضة – تصاريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – تصاريح وزارة الخارجية – تصاريح الجوازات).

– عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات يتم وصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الاستثنائية التالي : (لم الشمل – حالات الوفاة بالخارج – الإقامة الدائمة خارج المملكة).

– إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة التي تختلف باختلاف نوع الطلب.

– تقديم الطلب.

– ستصلك رسالة برقم الطلب ويتم معالجتها.

ونوهت المديرية العامة للجوازات، أنه يرجى عند إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة مراعاة رفعها جميعًا في ملف واحد بإحد الصيغ الامتدادية التالية (JPEG , JPG , PNG , PDF) وألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت.

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