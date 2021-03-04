بالصور.. تجاوب عملي من أمانة مكة مع «صنبور منتصف الطريق»

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغات بوجود صنبور لمياه الحريق في منتصف الطريق، مشيرةً إلى أنه تم التعامل مع الشكوى وإزالة الصنبور من مكانه.

وذكرت الأمانة، عبر تويتر: «شكرًا لتواصلك.. تم التعامل مع الملاحظة.. نتشرف بخدمتك في كل وقت».

ونشر مغردون صورة لصنبور مياه الحريق، مشيرين إلى أنه موجود في موقع غير مناسب وقد يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

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