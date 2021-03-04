مصابو كورونا وأصحاب الجرعة الواحدة.. «صحة جدة» تحدد موقفهم من التطعيم

أوضحت صحة جدة موقف المصابين سابقًا بالفيروس من أخذ لقاح كورونا، وكذا موقف المصابين بالفيروس بعد أخذ الجرعة الأولى.

وذكرت صحة جدة أنه بالنسبة إلى المصاب سابقًا بفيروس كورونا، فإنه يعتبر محصنًا، ويحتاج إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصابة.

أما من أصيبوا بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه يعتبر محصنًا، ويتم جدولة موعد الجرعة الثانية بعد 6 أشهر من تاريخ الإصابة.

وكانت صحة جدة، أعلنت، اليوم الخميس، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لمرضى الطب المنزلي المسجلين ضمن قوائم رعاية الطب المنزلي.

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