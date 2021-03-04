شهادة الالتزام.. مؤسسة «التقاعد» توضح أهداف الوثيقة الإلكترونية

جددت المؤسسة العامة للتقاعد، التعريف بشهادة الالتزام، التي تصدرها منصة (ميثاق) للجهات الحكومية لضمان الحصول على بيانات موظفي القطاع العام (المشتركين) وفقًا للمعايير المحددة.

وذكرت المؤسسة، عبر تويتر، أن الشهادة يتم إصدارها في الـ25 من كل شهر ميلادي، وهي وثيقة إلكترونية تصدرها المؤسسة للجهات الحكومية، بغرض إيضاح نسبة التزام تلك الجهات بتزويد المؤسسة ببيانات العاملين المشتركين عبر منصة (ميثاق).

وأضافت مؤسسة التقاعد أن الشهادة تصدر وفق متطلبات ومعايير المؤسسة وهي:

– الالتزام بتزويد المؤسسة ببيانات المشتركين الشهرية بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

– أن تكون البيانات الواردة إلى المؤسسة بجودة ومصداقية عالية.

– تطابق مبالغ استقطاعات المشتركين مع المبالغ الواردة فعليًّا إلى المؤسسة.

وأوضحت أن الهدف من شهادة الالتزام هو تسريع إنهاء المعاملات التقاعدية للمشتركين عند إحالتهم إلى التقاعد، وتوفير إحصائيات دقيقة حول المشتركين.

وأشارت إلى أنه يحق للجهات الاعتراض على النسبة المقدرة خلال 15 يومًا من تاريخ الشهادة.

تعرف على شهادة الالتزام، والتي تصدرها منصة ميثاق للجهات الحكومية لضمان الحصول على بيانات موظفي القطاع العام (المشتركين) وفقاً للمعايير المحددة.#بياناتك_الوظيفيه_موثقه pic.twitter.com/zLccelaXfB — المؤسسة العامة للتقاعد (@PensionSA) March 4, 2021

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