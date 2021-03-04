بالفيديو.. وزارة الداخلية تضبط 21 مخالفًا عرضوا 8 أطنان من الحطب المحلي للبيع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط أكثر من (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع في عدد من مناطق المملكة، بحوزة (21) مخالفًا لنظام البيئة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على تويتر: «ضبط أكثر من (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع في عدد من مناطق المملكة، بحوزة (21) مخالفًا لنظام البيئة».

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي أهابت بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب؛ لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.

ضبط أكثر من (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع في عدد من مناطق المملكة، بحوزة (21) مخالفا لنظام البيئة.



⁦@SFES_KSA⁩

⁦@security_gov⁩



⁧#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/ePRQdUui4j — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 4, 2021

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