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بالفيديو.. وزارة الداخلية تضبط 21 مخالفًا عرضوا 8 أطنان من الحطب المحلي للبيع

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الرياض - محمد عبدالله - قوات الأمن البيئي تواصل جهودها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط أكثر من (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع في عدد من مناطق المملكة، بحوزة (21) مخالفًا لنظام البيئة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على تويتر: «ضبط أكثر من (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع في عدد من مناطق المملكة، بحوزة (21) مخالفًا لنظام البيئة».

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي أهابت بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب؛ لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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