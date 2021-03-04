أخبار السعودية اليوم.. بيان رسمي من قيادة التحالف حول التصعيد الحوثي ضد المدنيين.. وإلزام مشروط لصاحب العمل الجديد بالتأمين على العامل وأفراد أسرته

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث استعرض وفد المملكة الدائم إلى الأمم المتحدة في جنيف؛ جهود حكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، في سبيل السيطرة على فيروس (كوفيد–19) ومنع انتشاره والحد من آثاره، منطلقةً في هذه الإجراءات من نهج قائم على حقوق الإنسان، وإلى التفاصيل:

الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا حوثيًّا

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) باتجاه منطقة جازان. وقال التحالف بعد اعتراض الصاروخ: «الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

بيان رسمي من قيادة التحالف: الحوثيون يتعمدون التصعيد الإرهابي ضد المدنيين

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

العساف: السعودية رائدة العمل الإنساني وباتت بمصاف الأكثر إنتاجية للبحث العلمي

تحدثت عضوة وفد المملكة الدائم إلى الأمم المتحدة في جنيف سارة بنت سعد العساف أمام مجلس حقوق الإنسان، في الكلمة التي ألقتها خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بالحقوق الثقافية، عن أبرز التدابير والاحترازات المتخذة في هذا الشأن، التي تتقدمها قرار بعلاج المصابين بالوباء، أو المحتملة إصابتهم به من المواطنين والمقيمين، وحتى مخالفي نظام الإقامة مجانًا، وإطلاق (149) مبادرة لمساندة ودعم القطاع الخاص طوال الفترة التي شهدت ذروة انتشار الفيروس، بما تجاوزت تكلفته (57 مليار دولار أمريكي)، بجانب تحمل الدولة ما نسبته (60%) من رواتب الموظفين في القطاع الخاص، والحرص بشدة على استمرار العملية التعليمية في البلاد، والاهتمام بآلية مثالية تضمن حصول كل طالب وطالبة على فرصته في التعلم وعدم تعثر العملية التي أُقرَّت بأن تكون عن بعد.

وزارة الصحة: 3 شروط لتلقي مرضى «نقص الصفائح الدموية» لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن من يعانون من نقص الصفائح الدموية، يمكنهم أخذ لقاح كورونا، بثلاثة شروط: (المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة، والتأكد من عدم وجود نزيف، واستشارة الطبيب قبل أخذ التطعيم).

وتابعت الوزارة: «وعليه التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه».

مصابو كورونا وأصحاب الجرعة الواحدة.. «صحة جدة» تحدد موقفهم من التطعيم

أوضحت صحة جدة موقف المصابين سابقًا بالفيروس من أخذ لقاح كورونا، وكذا موقف المصابين بالفيروس بعد أخذ الجرعة الأولى.

وذكرت صحة جدة أنه بالنسبة إلى المصاب سابقًا بفيروس كورونا، فإنه يعتبر محصنًا، ويحتاج إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصابة. أما من أصيبوا بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه يعتبر محصنًا، ويتم جدولة موعد الجرعة الثانية بعد 6 أشهر من تاريخ الإصابة.

لأصغر طفلة.. طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم

تمَكَّن طبيب سعودي من إجراء عملية جراحية نادرة على مستوى العالم؛ وذلك بزراعة خلايا جذعية في القرنية بتقنية «Simple Limbal Epithelial Transplantation»، لطفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، كانت تعاني من عتامة في قرنية العين منذ الولادة، تماثلت بعدها للشفاء.

وأوضح ‏الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمود بن جميل شويل؛ أن الطفلة تعُد الأصغر سنًّا على مستوى العالم التي تجرى لها هذه العملية المعقدة.

المنخفض الجوي يدخل أجواء السعودية اليوم.. و«الحيزان» يوضح طقس الخميس

توقع خبير الأرصاد نزيه الحيزان، أنه مع بداية دخول المنخفض أجواء المملكة، اليوم الخميس، ستتفاوت درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع، مع رياح نشطة في نطاق واسع من المملكة، ووجود فرص لهطول الأمطار المتفرقة في ظل غطاء سحابي بالشمال والوسط والشرق والغرب، وقال إن درجات الحرارة ستكون منخفضة شمالًا بوجه خاص، وباردة بوجه عام، بينما تكون مائلة للبرودة شمالًا وسط النهار، ومعتدلة إلى حارة في بقية القطاعات، وخاصةً جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض.

تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية متدنية على بعض مناطق المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، الرين، القويعية، شقراء، عفيف، الخرج، الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، حوطة بني تميم، رماح»، والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، عرعر، طريف»؛ تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

إلزام مشروط لصاحب العمل الجديد بالتأمين على العامل وأفراد أسرته

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الكفيل الجديد ملزم بالتأمين على العامل وأفراد أسرته عند انتقال العامل إلى عمل جديد.

وذكر المجلس، عبر تويتر، ردًّا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص، أنه «تنتهي التغطية التأمينية السابقة عند انتقال العامل إلى العمل لدى صاحب عمل جديد. ويلتزم الكفيل الجديد بالتأمين على العامل وأفراد أسرته المشمولين بالنظام في وثيقته».

فيديو.. سائق متهور يمارس التفحيط بالرياض.. «والمرور» يبادر بضبطه

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ صفحة «طرق الرياض» على موقع تويتر، الذي وثق خلاله مخالفة سائق متهور يمارس التفحيط على طريق الأمير تركي الأول، دون اهتمام بسلامة من في الطريق، مؤكدًا أنه تم القبض عليه، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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