فيديو.. سائق متهور يمارس التفحيط بالرياض.. و«المرور» يبادر بضبطه

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ صفحة «طرق الرياض» على موقع تويتر الذي وثق خلاله مخالفة سائق متهور يمارس التفحيط على طريق الأمير تركي الأول، دون اهتمام بسلامة من في الطريق، مؤكدًا أنه تم القبض عليه، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ووجَّه المرور، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، الشكر للصفحة المبلغة، قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وكانت صفحة طرق الرياض تقدمت ببلاغ للمرور، عبر صفحته الرسمية على تويتر، جاء فيه: «بالرغم من أن الأحوال الجوية تفرض الحذر أثناء القيادة، فإن متهورًا يمارس التفحيط على طريق الأمير تركي الأول دون اهتمام بسلامة من في الطريق».

بالرغم من أن الأحوال الجوية تفرض الحذر أثناء القيادة إلا أن "متهوراً" يمارس التفحيط على طريق الأمير تركي الأول دون اهتمام بسلامة من في الطريق. عبر | @ubercamry pic.twitter.com/RGMWALiEHw — طرق الرياض (@Ruh_Rd) March 3, 2021

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