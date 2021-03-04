ترقية 856 من موظفي المرتبة الخامسة بالصحة

اعتمد مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة الصحة، مسفر بن علي الشمراني، أمس ترقية 856 موظفًا وموظفة بالوزارة من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة، لإكمالهم المدة الزمنية، ولتوفر شروط شغل الوظائف التي تم ترقيتهم عليها، واستنادًا إلى المادة 10 من نظام الخدمة المدنية.

ونص تعميم مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة الصحة الذي اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه: إن مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بما له من الصلاحيات الممنوحة، وبناءً على تأييد لجنة الترقيات على ترقية مجموعة من موظفي الوزارة المدرجين بالمحضر المقفل بتاريخ 11/30/ 1441هـ، من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق وعددهم 865 موظفًا وموظفة لإكمالهم المدة الزمنية ولتوفر شروط شغل الوظائف المرقين عليها واستنادًا إلى المادة 10 من نظام الخدمة المدنية.

وبناء على متطلبات نظام الخدمة المدنية يقرر مايلي:

1- ترقية الموظفين الموضحة أسماؤهم في البيان المرفق، وعددهم 856 ثمانمائة وستة وخمسـون موظفًا وموظفة من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة.

2- تكون الترقية نافذة في جهة العمل الحالية، وفقًا للمادة 58 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

3- على الجهة توثيق قرارات ترقيات

منسوبيها ومباشراتهم بنظام توثيق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب الصلاحيات الممنوحة لهم.