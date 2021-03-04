اتفاقيات بين هيئة الفضاء وجامعة الأمير سلطان

أعلنت جامعة الأمير سلطان سلسلة من اللقاءات العلمية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة السعودية للفضاء، عن اللقاء الأول تحت عنوان «اتفاقيات الفضاء»، قدمها مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة، الدكتور عبد الله مطر. وتطرقت إلى أهمية قطاع الفضاء وتنظيماته القانونية في دول العالم، ودور مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ونظرة عامة على نشأة المعاهدات الدولية في هذا المجال. كما أوضح الدكتور عبد الله مطر أن ما قامت به المملكة من تأسيس هيئة مختصة في قطاع الفضاء، وما تقوم به الهيئة السعودية للفضاء من تنظيم ووضع إستراتيجيات لقطاع الفضاء؛ يواكب التوجه الدولي لتقنين وتنظيم مجالات الفضاء.



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