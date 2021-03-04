الفيصل يستقبل أمين الطائف

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، أمين محافظة الطائف، المهندس محمد ابن هميل، والذي اطلع على حصول مشروع تخطيط الطائف الجديد على جائزة الإبداع لـ2020 من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتُمنح الجائزة للمشروعات الإبداعية والبارزة والمتميزة في المجال العمراني والمعماري، ويقع مخطط الطائف الجديد على مساحة 1250 كم2 ويضم عددًا من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تعزز مكانة مدينة الطائف سياحيًا وتنمويًا واقتصاديًا.