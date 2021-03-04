السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تحتفي بإعلان الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي الاثنين المقبل



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الاثنين المقبل, بإعلان أسماء الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي بدورتها الثالثة في مقر الجامعة.

وستكرم الفائزات في (6) مجالات هي: العلوم الصحية (أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج)، العلوم الطبيعية (إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية)، الأدب (الرواية)، الأعمال الفنية (توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع)، المشاريع الاقتصادية (مشاريع اقتصادية ناشئة)، وأخيرًا الأعمال الاجتماعية (مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر بالمحافظات).

وتُعد جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي أول جائزة خاصة بالتميّز النسائي في المملكة، أطلقتها الجامعة باسم الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تقديراً لمكانتها وتميزها واعترافاً بدورها التاريخي فيما يخص المرأة.

وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة

وكانت الموافقة على استحداث "جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي" جاءت بقرار من مجلس الوزراء عام 1436هـ. ومرت الجائزة بدورتين سابقتين، وتأتي الجائزة تحقيقًا لأحد التوجهات الرئيسة في خطة الجامعة الاستراتيجية 2025، والمتمثلة في تمكين ودعم المرأة السعودية في شتى المجالات؛ لتكون محركًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وصولاً إلى تعزيز حضورها ومشاركتها وفقاً لتطلعات رؤية 2030.

// انتهى //

16:49ت م

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الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الاثنين المقبل, بإعلان أسماء الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي بدورتها الثالثة في مقر الجامعة.وستكرم الفائزات في (6) مجالات هي: العلوم الصحية (أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج)، العلوم الطبيعية (إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية)، الأدب (الرواية)، الأعمال الفنية (توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع)، المشاريع الاقتصادية (مشاريع اقتصادية ناشئة)، وأخيرًا الأعمال الاجتماعية (مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر بالمحافظات).وتُعد جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي أول جائزة خاصة بالتميّز النسائي في المملكة، أطلقتها الجامعة باسم الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تقديراً لمكانتها وتميزها واعترافاً بدورها التاريخي فيما يخص المرأة.وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية ، وتسليط الضوء عليها وتقدير المتميزات والمبدعات، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة ودعم العمل النسائي المتميز.وكانت الموافقة على استحداث "جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي" جاءت بقرار من مجلس الوزراء عام 1436هـ. ومرت الجائزة بدورتين سابقتين، وتأتي الجائزة تحقيقًا لأحد التوجهات الرئيسة في خطة الجامعة الاستراتيجية 2025، والمتمثلة في تمكين ودعم المرأة السعودية في شتى المجالات؛ لتكون محركًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وصولاً إلى تعزيز حضورها ومشاركتها وفقاً لتطلعات رؤية 2030.// انتهى //16:49ت م0159

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