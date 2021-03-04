السعودية اليوم / "التقط العلم" .. مسابقة تجمع طلاب الأمن السيبراني والبرمجة حول المملكة



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم عن فتح باب التسجيل بمسابقة "التقط العلم" لطلاب وطالبات الجامعات

وشهد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "سايبرهَب" لدعم الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في مجال الأمن السيبراني، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ فيصل الخميسي.

تهدف مبادرة سايبرهَب إلى مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وتقام المسابقة عن بُعد للمسجلين في "سايبرهَب CyberHub" المنصة سعودية الأولى المخصصة لدعم وتطوير الأندية الطلابية المهتمة بالأمن السيبراني في مختلف الجامعات السعودية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبدعم من الشريك والممكن الرقمي شركة STC، وبالتعاون مع شركة ترند مايكرو.

وأوضح مدير قطاع الأمن السيبراني بالاتحاد محمد الغامدي ، أن مسابقة "التقط العلم" تسهم في تعزيز روح المنافسة بين الأندية الطلابية حول المملكة، حيث تتجه رسالة المبادرة بشكل رئيسي إلى تطوير الكفاءات الطلابية ودعم الأندية المهتمة في مجال الأمن السيبراني بالتنسيق مع الجامعات السعودية. إضافة إلى تفعيل دور الأندية الطلابية في توعية وتثقيف المجتمع السعودي بالأمن السيبراني.

ويتنافس الطلبة من خلال هذه المسابقة بتشكيل فريق من المتسابقين (3 - 5 طلاب في الفريق الواحد)، لضمان تطبيق ما تعلموه من مهارات وصقلها في مجال الأمن السيبراني، حيث يسعى المتسابقون للوصول إلى العلم؛ تأكيدًا لاجتيازهم جميع التحديات المطروحة من التشفير والبرمجة إلى الهندسة العكسية والتحقيق الجنائي الرقمي واختراق الويب. تقام مسابقة "التقط العلم" خلال شهر مارس الجاري عبر المنصة الإلكترونية سايبرهَب، حيث يرسل رابط المسابقة للمشاركين لالتقاط العلم خلال 24 ساعة فقط، وربح جوائز بقيمة 100 ألف ريال.

مسابقة "التقط العلم" إحدى المبادرات التقنية التي تهدف إلى دعم الأندية الطلابية بمجال الأمن السيبراني في الجامعات السعودية، وتعزيز روح المنافسة بينهم. وتأتي هذه المسابقة امتدادًا لدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المستمر في دعم المجتمعات التقنية، وبناء القدرات في مختلف تخصصات التقنيات المتقدمة.

// انتهى //

16:34ت م

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الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسأعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم عن فتح باب التسجيل بمسابقة "التقط العلم" لطلاب وطالبات الجامعات السعودية في تخصصات الأمن السيبراني والبرمجة.وشهد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "سايبرهَب" لدعم الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في مجال الأمن السيبراني، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ فيصل الخميسي.تهدف مبادرة سايبرهَب إلى مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وتقام المسابقة عن بُعد للمسجلين في "سايبرهَب CyberHub" المنصة سعودية الأولى المخصصة لدعم وتطوير الأندية الطلابية المهتمة بالأمن السيبراني في مختلف الجامعات السعودية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبدعم من الشريك والممكن الرقمي شركة STC، وبالتعاون مع شركة ترند مايكرو.وأوضح مدير قطاع الأمن السيبراني بالاتحاد محمد الغامدي ، أن مسابقة "التقط العلم" تسهم في تعزيز روح المنافسة بين الأندية الطلابية حول المملكة، حيث تتجه رسالة المبادرة بشكل رئيسي إلى تطوير الكفاءات الطلابية ودعم الأندية المهتمة في مجال الأمن السيبراني بالتنسيق مع الجامعات السعودية. إضافة إلى تفعيل دور الأندية الطلابية في توعية وتثقيف المجتمع السعودي بالأمن السيبراني.ويتنافس الطلبة من خلال هذه المسابقة بتشكيل فريق من المتسابقين (3 - 5 طلاب في الفريق الواحد)، لضمان تطبيق ما تعلموه من مهارات وصقلها في مجال الأمن السيبراني، حيث يسعى المتسابقون للوصول إلى العلم؛ تأكيدًا لاجتيازهم جميع التحديات المطروحة من التشفير والبرمجة إلى الهندسة العكسية والتحقيق الجنائي الرقمي واختراق الويب. تقام مسابقة "التقط العلم" خلال شهر مارس الجاري عبر المنصة الإلكترونية سايبرهَب، حيث يرسل رابط المسابقة للمشاركين لالتقاط العلم خلال 24 ساعة فقط، وربح جوائز بقيمة 100 ألف ريال.مسابقة "التقط العلم" إحدى المبادرات التقنية التي تهدف إلى دعم الأندية الطلابية بمجال الأمن السيبراني في الجامعات السعودية، وتعزيز روح المنافسة بينهم. وتأتي هذه المسابقة امتدادًا لدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المستمر في دعم المجتمعات التقنية، وبناء القدرات في مختلف تخصصات التقنيات المتقدمة.// انتهى //16:34ت م0154

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