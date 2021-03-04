السعودية اليوم / نائب وزير " البيئة " يشهد توقع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية البيطرية لتعزيز العمل المشترك



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بحضور معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم , توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الوزارة والجمعية الطبية البيطرية

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الإمكانات المشتركة وعقد الندوات وورش العمل في مجال الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير قدرات منسوبي الطرفين في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزيز مجالات التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات الوزارة من خلال تطبيق البحوث العلمية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان، -كلٌّ فيما يخصه-، على تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات منها أخلاقيات المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة، ومشاريع الأبحاث العلمية والنشر العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك اقتراح ومراجعة السياسات الخاصة بالمهن الطبية البيطرية والثروة الحيوانية بالمملكة، والعمل على تحقيق المستهدفات والإستراتيجيات والمبادرات والسياسات المشتركة.

ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقية؛ لتوحيد الجهود في مجال المستهدفات المشتركة، كالعمل على تنظيم ورعاية الملتقيات العلمية والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة، وإنشاء جوائز علمية ومسابقات تحفز الممارسين البيطريين وتحقق الانتماء للمهنة، والتدريب والاستشارات والتعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات، الصحة والسلامة المهنية والحماية من العدوى.

كما وافق الطرفان على أن يتم التعاون بينهما وفق الاتفاقية من خلال تشكيل فريق عمل مشترك رئيس من الطرفين يقوم بإعداد خطة عمل مفصلة مشتملة على أدوار ومسؤوليات الطرفين، بما يتضمن آليات التنفيذ الفعال خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية، على أن يعمد كل فريق عمل رئيس من الطرفين؛ برفع تقارير ربع سنوية من تاريخ إبرام الاتفاقية؛ عن الإنجازات والصعوبات والمعوقات لممثلي الجانبين.

// انتهى //

15:32ت م

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الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسشهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بحضور معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم , توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الوزارة والجمعية الطبية البيطرية السعودية بالجامعة ؛ تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل في خدمة المجتمع، وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق رؤية 2030.وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الإمكانات المشتركة وعقد الندوات وورش العمل في مجال الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير قدرات منسوبي الطرفين في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزيز مجالات التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات الوزارة من خلال تطبيق البحوث العلمية.وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان، -كلٌّ فيما يخصه-، على تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات منها أخلاقيات المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة، ومشاريع الأبحاث العلمية والنشر العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك اقتراح ومراجعة السياسات الخاصة بالمهن الطبية البيطرية والثروة الحيوانية بالمملكة، والعمل على تحقيق المستهدفات والإستراتيجيات والمبادرات والسياسات المشتركة.ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقية؛ لتوحيد الجهود في مجال المستهدفات المشتركة، كالعمل على تنظيم ورعاية الملتقيات العلمية والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة، وإنشاء جوائز علمية ومسابقات تحفز الممارسين البيطريين وتحقق الانتماء للمهنة، والتدريب والاستشارات والتعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات، الصحة والسلامة المهنية والحماية من العدوى.كما وافق الطرفان على أن يتم التعاون بينهما وفق الاتفاقية من خلال تشكيل فريق عمل مشترك رئيس من الطرفين يقوم بإعداد خطة عمل مفصلة مشتملة على أدوار ومسؤوليات الطرفين، بما يتضمن آليات التنفيذ الفعال خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية، على أن يعمد كل فريق عمل رئيس من الطرفين؛ برفع تقارير ربع سنوية من تاريخ إبرام الاتفاقية؛ عن الإنجازات والصعوبات والمعوقات لممثلي الجانبين.// انتهى //15:32ت م0136

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