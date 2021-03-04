السعودية اليوم / إطلاق النسخة المطورة من نظام خدمة المستفيدين بجامعة الملك خالد



أبها 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي،اليوم ، النسخة المطورة من نظام خدمة المستفيدين، الذي يقوم بدور حلقة الوصل بين الجامعة والمستفيدين من خدماتها.

وسيخدم النظام المستفيدين ويساعد الموظفين ورؤساء الجهات على تتبع الطلبات وتنفيذها، ويقدم خدمات تقنية تعنى بتسهيل العمل، مؤكدة أهمية حوكمة خدمة المستفيدين من خلال المركز بعد أن تم تطوير آليات العمل والنظام الإلكتروني.

يذكر أن النظام يقدم تقارير خاصة للجهات ومن لهم الصلاحية للاطلاع عليها والتأكد من سير العمل برسوم بيانية وتقارير يومية، وأسبوعية، وشهرية.

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15:31ت م

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