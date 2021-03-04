

الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج صابون للأيدي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا، مما يعد مخالفًا للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وأوضحت "الهيئة" أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج اسم "Pastil liquid hand wash flower"، بتاريخ صلاحية 9/11/2024 و رقم تشغيلة (200114).

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

// انتهى //

15:23ت م

0132





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تحذّر من منتج صابون أيدٍ لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.