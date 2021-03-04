السعودية اليوم / ديوان المحاسبة يُصدر كتابًا للتعريف بنشأته وتطوراته ومبادراته



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

أصدر الديوان العام للمحاسبة كتابًا بعنوان "الديوان العام للمحاسبة – واقعٌ جديدٌ ورؤيةٌ طموحة"، يتضمن التعريف بنشأة الديوان التي بدأت عام 1345هـ (أي منذ 97 عامًا).

واستعرض الكتاب اختصاصات ومسؤوليات الديوان، ورؤيته ورسالته، وأعماله الأساسية، وقدراته المؤسساتية، وإنجازاته في مجال التحول الرقمي ومناصبه وأدواره القيادية في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، إضافةً إلى عدد من المبادرات التي أطلقها الديوان لتعزيز دوره التكاملي مع الجهات المشمولة برقابته.

ويأتي إصدار الكتاب توثيقًا لمسيرة الديوان، وتزامنًا مع الهوية الجديدة التي تجسد طبيعته المهنية وأدواره واختصاصاته النظامية التي أطلقت مطلع هذا العام، حيث يتطلع الديوان من خلالها إلى تعزيز الشراكة والعمل التكاملي مع جميع الجهات المشمولة برقابته.

الجدير بالذكر أن النقلة النوعية التي يشهدها الديوان جاءت بفضل الله ثم نتيجة للدعم الذي يحظى به من القيادة الرشيدة، ومنها صدور المرسوم الملكي بتاريخ 2/ 12/ 1441هـ، القاضي بالموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، والموافقة على تعديل نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 11/ 2/ 1391هـ.

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15:22ت م

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