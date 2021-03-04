السعودية اليوم / كلية القيادة والأركان تستضيف وزير الدولة للشؤون الخارجية



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

استضافت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير, حيث كان في استقباله قائد الكلية مدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وأطلع اللواء الرويلي معاليه على التطور والتقدم الذي تشهده كلية القيادة والأركان في مختلف برامجها التعليمية وعلى المستويات كافة.

ثم ألقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية محاضرة عززت المحتوى المعرفي والفكر الإستراتيجي للحضور, وذلك ضمن برنامج المحاضرين الزائرين في الكلية.

// انتهى //

15:19ت م

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