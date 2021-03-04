السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق 191 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية



جدة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة 191 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4524 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 271 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

15:13ت م

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جدة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسأغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة 191 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4524 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 271 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.// انتهى //15:13ت م0129

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