شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة واحترافية في إحباط هجمات الحوثي .. المدنيون خط أحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تدمير الصواريخ والطائرات المسيرة بمجرد رصد إطلاقها من مناطق سيطرة الحوثي

• التحالف يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية

• التعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

• المجتمع الدولي مطالب بموقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية

أثبتت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، كفاءة واحترافية عالية في التصدي وإحباط التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن ثم متابعتها وتدميرها، حيث تتخذ قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، باعتبار أن "المدنيين خط أحمر"

وقال مراقبون إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، وكما أن المجتمع الدولي مطالب بموقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والتي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة.