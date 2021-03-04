شكرا لقرائتكم خبر عن "الترفيه" تضبط 19 مخالفة لقرار وقف الفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة العامة للترفيه خلال الأسبوعين الماضيين 295 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت التجارية المرخصة من الهيئة، ورصدت على ضوء ذلك 19 مخالفة، بناء على القرار الصادر بتاريخ 4 فبراير الماضي، من وزارة الداخلية بإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، انطلاقاً مما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أن وجهت الهيئة جميع المرخصين بإيقاف الأنشطة الترفيهية، حيث تم إرسال تعميم مفصل لكل منشأة يقضي بإيقاف نشاطها.

وتعمل الهيئة من خلال الإدارة العامة للتفتيش والالتزام بشكل مستمر على التأكد من قيام جميع المنشآت الواقعة تحت إشراف الهيئة والحاصلة على الترخيص منها، بالتأكد من تطبيق جميع القرارات والأنظمة الصادرة من الهيئة لتحقيق تجربة ترفيهية سعيدة وآمنة.