شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ندعم أي تدابير تتخذها المملكة لردع الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة جازان، وطائرة بدون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة ، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة. ‏

‏وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة الشقيقة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات الحوثية الإرهابية وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.