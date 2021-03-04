شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ندعم أي تدابير تتخذها المملكة لردع الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة جازان، وطائرة بدون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة ، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة.
وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة الشقيقة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات الحوثية الإرهابية وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.