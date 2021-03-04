شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشورى" تناقش توطين ونقل التقنية في القطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى ، اجتماعاً لدراسة آراء وملاحظات أعضاء المجلس على التقارير السنوية للهيئة العامة للإحصاء و صندوق التنمية الصناعية السعودي للعام 1440 /1441 هـ تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها حيالها ورفع توصياتها النهائية للتصويت عليها في الفترة المقبلة.

وناقش أعضاء اللجنة دعم العمل الاحصائي في المملكة في الجوانب التقنية، وآليات إصدار الاحصاءات من خلال المصدر الثالث للبيانات (البيانات الضخمة)، وبناء القدرات الاحصائية في منظومة العمل الاحصائي.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية دراسة صندوق التنمية الصناعية لتمويل الأصول غير الملموسة بهدف توطين ونقل التقنية وتبني سياسات للإقراض بحيث تمنح مزايا إضافية للمنشآت الصناعية التي توظف الكوادر الوطنية، وإمكانية تخصيص جزء من القروض لتمويل تكاليف استقطاب وتوظيف السعوديين في القطاع الصناعي.