متحدث الصحة : لا ننصح بمخالطة متلقي لقاح كورونا للمصابين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

نصح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من حصل على لقاح كورونا بعدم مخالطة المصابين بالفيروس مشيرًا إلى أن هذا الأمر سلوك خطير.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه في جميع الأحوال لا يجب مخالطة المصابين بعدوى كورونا لعدم نقل العدوى إلى الغير مشيرًا إلى أن من حصل على اللقاح يحتاج إلى فترة من الزمن حتى تتكون لديه المناعة موضحًا أنه لا يلزمه الحجر المنزلي حال تمت المخالطة لكن هذا الأمر لا ينصح به أبدا.

الحصول على لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة حثت الجميع على سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس، لافتةً النظر إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (336) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (378708) حالات.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2581) حالة من بينها (503) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (369613) حالة، توفي منهم (6514) حالة.

شارك الخبر