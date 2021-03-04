حالات كورونا الجديدة في منطقة الرياض 162 ومكة المكرمة 66

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (336) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (378708) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2581) حالة من بينها (503) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (369613) حالة، توفي منهم (6514) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (375) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 162، منطقة مكة المكرمة 66، المنطقة الشرقية 61، منطقة الحدود الشمالية 24، منطقة المدينة المنورة 14.

كما سجلت كل من منطقتي عسير والقصيم، 11 حالة في كل منطقة فيما سجلت الجوف 10 وحائل 6 وتبوك 5، بينما سجلت منطقتا نجران وجازان حالتين فقط في كل منهما فيما كانت أدنى الحالات المسجلة في منطقة الباحة بواقع حالة واحدة فقط.



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